研究：家中孩子2個以上 父母心臟疾病風險提高

2017-02-04 15:59

〔即時新聞／綜合報導〕很多伴侶在規劃人生時，會將生幾個小孩也列入考量。不過一項研究卻發現，生兩個小孩以上的父母，罹患心臟疾病的風險可能會提高。

據《每日郵報》報導，中國一項研究發現，生孩子的數目和父母的健康狀況有關。如果伴侶生一個小孩時，會為他們帶來好處，因為在他們變老後，這個小孩可以帶給他們社交、人際上的支持。不過當伴侶有2個以上的孩子時，對父母帶來的好處並不會倍增，反而會帶給父母壓力。

研究指出，養兩個以上的孩子，會讓父母罹患心臟疾病的風險提高，原因在於這些孩子們會在金錢、社交方面，帶給父母更多壓力。歐洲心臟病學會主席瑞格茲薩葛洛斯克（Regitz-Zagrosek）就認為，未來大家應該將養育孩子的數量，也列入探討心臟疾病時的重要因素。