台中人藝文口袋深 扛起國家歌劇院逾半票房
誰說台中人不愛花錢看表演？台中國家歌劇院統計開幕至去年年底票房，逾半是由台中人貢獻的。（記者蘇孟娟攝）
〔記者蘇孟娟／台中報導〕誰說台中人不愛花錢看表演！台中國家歌劇院統計去年9月到12月的開幕季演出，30檔節目票房平均破8成6，開出紅盤，票房總金額超過3000萬，包括票房及逾半金額均是台中人貢獻的，顯示台中人藝文消費力「深具潛力」。
台中國家歌劇院開幕季節目從去年9月起到12月25日，以「聖誕快樂─深情歌劇選粹」正式結束，總計推出30餘檔、逾80場次，類型涵蓋音樂、舞蹈、歌劇、戲劇等類型節目；歌劇院結算開幕季整體票房，售票率達86.8％，票房總金額為3020萬，售出3萬5570張票。
歌劇院除欣喜首仗交出好成績外，也舉統計數據要破除台中市民「不願花錢看演出」、「台中是藝文沙漠」等的刻板認知。
歌劇院從購票卡別進行分析，發現有多達6500張票券是採「台中市民卡」購票，購票總額約540萬元；另台中市有多達1萬4000張票是採取團票型式購買，團票購票總額約為1000萬元，從票數額及票房金額均各逾半數比例，台中歌劇院強調，證明歌劇院開幕季的主流觀眾都是在地人。
歌劇院也從中另發現台中觀眾的特殊消費型態，「台中觀眾喜歡揪團看表演」，歌劇院指出，只要有好的節目，就會口耳相傳，發揮感染力，「大家一起來」，證明台中人的藝文消費能力深具潛力。
歌劇院也分析包括「親子類」及「古典音樂類」節目深受台中觀眾歡迎，親子類節目全面售罄，反應超熱烈，顯示台中的家長們都很樂意帶孩子看表演；至於開幕季的大型古典音樂類節目，都是開賣不到兩週就完售。
此外，「戲劇」及「傳統戲曲」節目的表現也相當優異，包括歌仔戲國寶廖瓊枝老師、唐美雲歌仔戲團、國光劇團的售票率皆達9成以上，印度歌舞劇「第十二夜」以莎翁劇本融合印度傳統舞樂的熱鬧演出，也售罄。
歌劇院指出，台中人購票行為還有另一特殊現象，開幕季的節目除古典音樂節目早早售完外，有半數的節目票券都是等到開演當週，甚至演出前3天才賣出，跟北部觀眾3個月前購票習慣的特色「差很大」。
台中歌劇院指出，雖然看得出台中觀眾藝文消費的爆發力與潛力，但也讓歌劇院內部行銷部心情如「洗三溫暖」，有行銷大挑戰之感。
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