歡慶元宵節 北市宮廟發送「雞」年造型小燈籠

保安宮將發送「圓滿雞 」、「天外奇機」共8000盞兩款造型的小燈籠，取圓圓滿滿與創造奇蹟之意，色彩鮮艷、造型精緻。（保安宮提供）

2017-02-04 14:59

〔記者聶瑋齡／台北報導〕台北燈節即日起至2月12日在西門町紅樓登場，北市各宮廟也有因應元宵節的新奇好康供民眾歡慶元宵。

今年燈節雞年主燈「小奇雞」家族，可愛指數破表，保安宮與慈祐宮亦推出「雞」造型燈籠，發送給市民，保安宮有「圓滿雞 」、「天外奇機」共8000盞兩款造型的小燈籠，取圓圓滿滿與創造奇蹟之意；慈祐宮的「金雞賜財」共5萬個燈籠發送給民眾，取金雞年與發財的意涵。

另外，台北孔廟提供150分紙藝燈籠供民眾在2月11日索取與彩繪，現場將有古箏表演與民眾一同慶元宵；位於大稻埕的台北霞海城隍廟，推出元宵市集與表演，晚上會發送2000盞「圓滿雞」燈籠，與民眾一起提花燈遊街。

龍山寺則展出元宵花燈，以吉祥跟歡樂為主軸，大型燈座有平安燈跟財神燈，寺裡有小型的花燈供民眾欣賞，整個光飾的妝點增添元宵節的氣氛。