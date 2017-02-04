國道3古坑交流道霧煞煞 員警繪製地圖導航

國道3古坑交流道採分離式設計，南、北匝道在不同位置民眾、遊客霧煞煞，常發生下錯或找不到交流道窘境。（記者黃淑莉攝）

2017-02-04 14:59

［記者黃淑莉／雲林報導］國道3號古坑交流道採分離式設計，春節連續假期間許多返鄉民眾、遊客誤下交流道，在古坑、東和街上迷路，轄區東和派出所警員張書銘自製簡易地圖，讓民眾按圖索驥不再霧煞煞。

古坑交流道南向匝道在縣道158甲為南下入口、北上出口下，北向匝道位在縣道149甲為北上入口及南下出口，加上南下出口與台78線快速道路共同車道，通車後常有駕駛下錯交流道，接著又找不到上國道匝道。

東和派出所多位員警表示，春節連續假期許多返鄉民眾、遊客因為下錯交流道，車子開到東和市區街道迷路，跑到派出所內問路，還有要南下、北上的駕駛開到匝道口才發現走錯進退不得。

由於問路的人實在太多，員警口頭指引外地遊客一樣聽得霧煞煞，張書銘利用電腦繪圖繪製一張簡易地圖，遇人問路即再根據地圖向用問人說明路況，再將地圖送給駕駛當導航按圖索驥。