擔任國策顧問 黃春明對政府廣告費有建言

作家黃春明，今出席新書發表會，談到擔任總統府國策顧問，他表示，自己有很多建言要給總統蔡英文，像是政府廣告費1年幾千億太多了，如果拿來投資教育，絕對能讓孩子更有發展。（記者林敬倫攝）

2017-02-04 15:16

［記者林敬倫／宜蘭報導］作家黃春明，今出席新書發表會，談到擔任總統府國策顧問，他表示，自己有很多建言要給總統蔡英文，像是政府廣告費1年幾千億太多了，如果拿來投資教育，絕對能讓孩子更有發展；至於林聰賢接農委會主委的議題，他則說，是有些想法但以後再說。

黃春明2年多前驚傳罹患淋巴癌，身體狀況每況愈下，鮮少在公開場合露面，今難得出席「聽說讀寫黃春明」新書發表會，立法委員陳歐珀、宜蘭縣議會議長陳文昌及宜蘭市長江聰淵也共襄盛舉，與會民眾也紛紛要求與黃春明合照，索要簽名。

針對受邀擔任總統府國策顧問，黃春明指出，有很多意見想告訴蔡英文總統，像孩子的教育很要緊，特別是政府的廣告費每年有好幾千億，這些錢拿來投資孩子教育，或讓廣告內容更有教育性，就非常好，但現在大多是商品洗腦，不會讓孩子進步。

黃春明還談到農業發展，他說，電子的時代、數位的時代都可以過去，但農業的時代不能結束，我們不能沒有農業，至於對林聰賢接任農委會主委有何看法，他則說，是有一些想法，但以後再來說。

談到自身健康狀況，他則表示，身體狀況已經算穩定，不過較容易疲勞，但要是因為身體狀況什麼事情都不做，這樣過生活也沒什麼意思，所以開始寫一些東西，也會開車、騎車。