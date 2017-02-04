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日月湖清淤工程完工 中市府傍晚將舉辦音樂會

台中公園日月湖清淤完成，重現市民眼中（記者蘇金鳳攝）

2017-02-04  14:57

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市建設局去年10月起進行台中公園日月湖百年來首度大規模清淤整治工程，如今已完工，建設局將於今日下午舉辦日月湖音樂會，與市民一同見證日月湖的重生。

日月湖已開闢百年，是封閉式的湖泊，水源主要來自天然降雨雨水及地下水補注，以日月湖總水量18,000噸估計，循環一次需耗時900天。

由於補注水量有限、淤泥多年未清理，加上魚、烏龜、鴨子及鴿子等生物產生的大量排泄物，導致水質嚴重優養化，湖水汙濁且散發異味。

台中公園進入百年，為了讓日月湖此一台中人記憶的美麗湖水重生，建設局去年10開始對日月湖首度進行大規模的清淤工作，日前已開工，建設局拆除圍籬，讓湖心重新出現在市民眼中，而已有民眾迫不及待在湖中划船。

建設局將於下午五時舉行日月湖音樂會，市長林佳龍與夫人廖婉如將一起划船，重現早年戀人們約會的場景，宣告百年日月湖的重生。

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