63歲環保爺爺 與家長組成志工團改造幼兒園

彭振鋒的愛心感動許多家長，他們組成環境志工團發揮專長，與孩童一起加入打造「市幼綠世界」行列。（市府提供）

2017-02-04 15:01

〔記者王駿杰／新竹報導〕新竹市立幼兒園環保志工彭振鋒，家中4個孩子都畢業於該校，他主動踏入校園，撈落葉、除草、種植栽改造校園，並與家長組成環境志工團，帶領孩童一起維護校園環境，成為另類的「戶外教學課」。

新竹市立幼兒園先前在年終歲末結業典禮上頒發感謝狀及小禮物給彭振鋒，希望他繼續發揮愛心，維護幼兒園整潔、美觀。

63歲的彭振鋒四個孩子都畢業於市立幼兒園，對該校有濃厚情感，他主動踏入校園清理環境，撈落葉、種植栽，透過接枝及移栽方式，打造花團錦簇的校園美景。

彭振鋒說，當志工雖辛苦，只要看見孩子在舒適的校園學習，就覺得忙碌很有意義，他說，每次聽到孩子稚嫩聲音向他打招呼或道謝，心裡感到特別溫暖。

彭振鋒的愛心感動許多家長，他們組成環境志工團發揮專長，加入打造「市幼綠世界」行列。有媽媽拿起煮麵網撈生態池落葉；也有外公使用鐮刀為校園鋤草，不但全體動員、分工合作，連孩童也快樂加入打造校園的行列，成為另類「戶外教學」課程。

幼兒園園長彭欣怡表示，多虧彭振鋒的熱心協助，讓校園能保持最美的樣子，此外，彭振鋒和環保志工家長們不只打造美麗的綠意校園，更給孩子「動手做」的機會，成功展現「寓教於樂」的幼兒教育。