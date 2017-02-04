中國H7N9疫情史上最嚴重 今境外移入台灣

2017-02-04 11:55

〔記者吳亮儀／台北報導〕疾病管制署今天上午公布一例我國H7N9患者病例，69歲男性上月到中國廣東省浙江市，月底回台後出現發燒、咳嗽有痰和呼吸喘就醫，今天確認是H7N9陽性。

這是今年第一起H7N9境外移入案例，及管署副署長羅一鈞說，患者自述今年一月23日在中國廣東時出現發燒、畏寒症狀，並曾於當地就醫，25日回台後隔天到醫院就醫，並通報疑似新型A型流感，相關檢驗結果均為陰性，因無發燒症狀就醫後給予抗病毒藥劑使用返家自主健康管理。

後來患者在29日因發燒、咳嗽有痰、呼吸喘再度至醫院就醫，且經診斷疑似肺炎而住院，並通報新型A型流感及不明原因肺炎，並採檢送驗，今天確認為H7N9陽性，目前仍住院治療中。

經衛生單位調查，患者位於中國的同事六人中，有兩人出現上呼吸道症狀，經就醫後症狀都已緩解；另個案家屬2人目前無疑似症狀，衛生單位將持續追蹤健康情形。

中國近期H7N9病例暴增，自去年入秋起累積261件病例，是自2013年起同時期最高。H7N9死亡率高達三成到四成，致死率相當高。

疾管署呼籲，流感病毒會存在於受感染動物的呼吸道飛沫顆粒及排泄物中，人類主要是透過吸入及接觸病毒顆粒或受污染的物體和環境等途徑而感染。