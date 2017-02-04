今年首例境外移入H7N9 病況嚴重意識不清

2017-02-04 11:45

〔即時新聞／綜合報導〕衛福部疾管署今日上午召開記者會，說明今年首起境外移入H7N9流感的確診病例。患者為本國籍家住高雄的69歲男性，去過中國廣東陽江市，在廣東就已發病，返台入境時雖有檢出異常，但在後續數次就醫時才確診。目前該男意識不清，病況相當嚴重，正在住院治療當中。

據《蘋果日報》報導，疾管署副署長羅一鈞指出，病患於1月23日在廣東出現流感症狀，1月25日入境台灣，到了1月26日曾至醫院看病並被通報疑為新型A型流感，之後的檢查都呈陰性，因此在給予抗病毒藥劑後，就讓病患回家自主管理。

該名高雄男子在1月29日又出現發燒、呼吸喘等症狀，2月1日住院後經採集檢體送驗，確診是罹患H7N9流感，現在病情嚴重，正在救治當中。