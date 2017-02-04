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桃園同性伴侶註記 一月底統計共208對

2017-02-04  11:32

［記者謝武雄／桃園報導］立法院於去年底完成「婚姻平權修正法案」一讀；事實上，桃園市政府從去年3月中旬，即開放「同性伴侶註記」，截至1月底，已有208對同性伴侶完成註記，民政局長湯蕙禎表示，同性伴侶註記，需年滿20歲單身，且其中一方設籍桃園市，雙方同時到桃園市任一區戶政事務所提出申請即可。

桃園市從去年3月中旬起，於各區戶政事務所開放同性伴侶註記，目前計有208對完成註記，男性43對、20.67％，女性165對、79.33％，比去年12月增加7對，男性3對、女性4對。

湯蕙禎說，註記主要目的是醫療用途，讓同性伴侶可簽署手術同意權，由於現行法令不承認同性婚姻，而婚姻平權修正法案目前仍在立法階段，因此，註記仍有其必要性，也呼籲同性伴侶踴躍註記，政府絕對保障隱私。

湯蕙禎表示，同性伴侶註記後，戶所只會發給證明書，因此，家族其他成員調閱戶籍謄本，絕對不會看到同性伴侶等字眼。

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  • 桃園市從去年3月中旬，即開放「同性伴侶註記」，至1月底已有208對完成申請。圖為去年同志遊行時，以大型彩虹旗當前導。（資料照，記者洪定宏攝）

    桃園市從去年3月中旬，即開放「同性伴侶註記」，至1月底已有208對完成申請。圖為去年同志遊行時，以大型彩虹旗當前導。（資料照，記者洪定宏攝）

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