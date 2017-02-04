| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

今年首次境外移入流感 男廣東出差確診H7N9

2017-02-04  11:34

〔即時新聞／綜合報導〕衛福部疾管署今日表示，國內出現今年首次境外移入流感，1名到廣東工作的男子，返台後確診出H7N9流感，詳細消息疾管署稍晚會再進行說明。

據《壹新聞》報導，該名男子目前正住院治療當中，由於廣東是H7N9流感盛行的區域，所以民眾若有出遊到廣東或中國其他地方的計畫，務必要多加注意。

廣告
  • 疾管署今日表示，國內出現今年首次境外移入流感，1名到廣東工作的男子，返台後確診罹患H7N9流感。（資料照，記者林惠琴攝）

    疾管署今日表示，國內出現今年首次境外移入流感，1名到廣東工作的男子，返台後確診罹患H7N9流感。（資料照，記者林惠琴攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： H7N9 流感
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
自己做✤布朗尼蛋糕
小孩愛✤日式漢堡排
輕鬆吃✤地瓜麵疙瘩
茄子的漂亮料理術！
轉寄

標題：今年首次境外移入流感 男廣東出差確診H7N9


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月4日‧星期六‧丁酉年正月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.