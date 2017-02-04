今年首次境外移入流感 男廣東出差確診H7N9

2017-02-04 11:34

〔即時新聞／綜合報導〕衛福部疾管署今日表示，國內出現今年首次境外移入流感，1名到廣東工作的男子，返台後確診出H7N9流感，詳細消息疾管署稍晚會再進行說明。

據《壹新聞》報導，該名男子目前正住院治療當中，由於廣東是H7N9流感盛行的區域，所以民眾若有出遊到廣東或中國其他地方的計畫，務必要多加注意。