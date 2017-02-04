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台南重現迎春牛祭典 古禮結合踩街

市府在東門城舉行迎春牛祭典（記者洪瑞琴攝）

2017-02-04  11:27

［記者洪瑞琴／台南報導］台南市今日舉行迎春牛祭典活動，重現百年前民俗，由市長賴清德與聖母廟王明義主任委員、各局處首長、區長及農會代表在東門城依循古禮進行迎春祭典。

祭儀完成後隨即由在地藝陣團隊及依《春牛經》制定的型式打造出的芒神和春牛熱鬧踩街，隨後將於葉石濤文學廣場舉行祭芒神鞭春牛儀式，由賴市長持杖鞭春牛三鞭，象徵新的一年正式開始，期待四季風調雨順、五穀豐收。

文化局指出，「迎春禮」是清領時期臺灣府城重要的傳統禮俗活動，清領時期，官府的「迎春禮」即在大東門外春牛埔（城門東北隅）舉行，因此大東門內門額題為「迎春門」。雖然歷經日治乃至戰後，此項傳統古禮已中斷，但臺南位於嘉南平原、素為魚米之鄉，各區農牧漁一級產業眾多，農業迄今仍是城市重要經濟動脈，恢復舉辦這項舊時社會的祭典，除表達市府對農業的重視，對於文化首都臺南更具有承先啟後的歷史意義。

文化局委由文史專家學者於102年啟動臺灣府城迎春禮民俗活動調查研究，審慎確認古禮由來及禮俗規範，歷經多次籌備會議規劃討論後，終於今年首度復辦。為推廣此項重要文化活動，市府也特別與保存迎春活動的臺南土城正統鹿耳門聖母廟合作舉辦。

踩街也邀請到包含西港區東竹林保安宮牛犁歌陣、安南區公親寮清水寺天子門生、麻豆區南勢里保安宮十二婆姐陣等多達18個在地藝陣共襄盛舉，也增添古都年節熱鬧。

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  • 市長賴清德與各級民代参加踩街（記者洪瑞琴攝）

    市長賴清德與各級民代参加踩街（記者洪瑞琴攝）

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標題：台南重現迎春牛祭典 古禮結合踩街


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