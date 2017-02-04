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路燈擋到「小奇雞」 開幕前火速移除

原本位在成都路的兩支路燈桿，今早已移除，主燈周邊視野變遼闊。（記者何世昌攝）

2017-02-04  11:13

〔記者何世昌／台北報導〕工務局火速移路燈，重現「雞身」！本報日前獨家報導「2017台北燈節」的主燈「小奇雞」，因座落西門町紅樓廣場，主燈遭路燈桿、紅綠燈桿擋住，淪為「史上最多死角的主燈｣。為讓民眾完整欣賞主燈，工務局今早趁燈節開幕前，暫時移除周邊成都路兩側的路燈。

工務局今早9時起，已派廠商暫時移除成都路兩側的2支路燈桿，約半小時完成移除，主燈周邊視野變得相對遼闊；待台北燈會結束後，將會復舊。

另配合台北燈節開幕式，交通局自下午4時至晚間8時30分進行交通管制，成都路、漢中街會封閉。台北捷運公司為了避免西門町站出口人潮回堵，燈節期間加派600名人力疏導旅客，並比照跨年實施「月台、閘門及出入口」3級人潮管制；同時，視人潮加發列車、或於出口處實施「只進不出」措施。

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  • 路燈移除前，主燈周邊環境。（記者何世昌攝）

    路燈移除前，主燈周邊環境。（記者何世昌攝）

  • 路燈移除後，主燈周邊環境。（記者何世昌攝）

    路燈移除後，主燈周邊環境。（記者何世昌攝）

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