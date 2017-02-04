台南地震將屆週年 政院：學校重建完工率達九成
〔記者李欣芳／台北報導〕去年2月6日發生的台南大地震將屆滿週年，行政院今天表示，這場地震造成全台117人死亡、504人受傷等重大災損，中央各部會及地方政府於應變期間全力投入，攜手處理搶救事宜，並儘速妥善照顧每一個受災民眾，有關災後重建，截至去年12月底，學校設施復建工程完工率已達九成。
行政院指出，「0206震災」復建工程經費共計核定6億2,807萬元，除行政院公共工程會所列管的各項工程設施經費外，包含學校設施復建工程經費計1億8,297萬餘元，文化資產復建工程經費計2億7,897萬餘元。截至105年12月底復建工程共151件，完工118件，其中學校設施復建工程完工率達九成，文化資產復建工程由文化部專責另案列管，共計56處受損，已修復完成31處，25處尚未修復完成，預訂今年修復完成15處，明年修復完成10處。
房屋重建及修繕部分，截至去年12月底已提供重建住宅貸款2戶、重購住宅貸款5戶、修繕住宅貸款74戶及151戶租金補貼；張貼紅色危險分級標誌建築總計列管275戶，仍有46戶尚未解除列管，張貼黃色危險分級標誌建築總計列管375戶，仍有44戶未解除列管。
在善款方面，計有衛生福利部、台南市政府及財團法人世界展望會發起勸募活動，截至去年12月底分別募得3億5,331萬餘元、42億7,009萬餘元（含利息197萬餘元）及3,357萬。其中，衛福部依捐款人指定用途，轉交財團法人賑災基金會2億元外，餘1億5,331萬餘元全數轉交台南市政府統籌運用。
這場大地震將屆滿週年，行政院期許整體復原重建措施，仍需要中央與地方持續不懈的努力。未來仍持續追蹤整體復原重建進度，並督促各相關中央部會，以主動積極的態度及人性關懷的角度，提供災民溫暖幫助，協助重建溫暖家園。
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