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母夢兩亡兒送妹妹來 「維冠寶寶」再誕生1位

2017-02-04  09:51

〔記者洪瑞琴／台南報導〕0206震災帶走吳明珂、董惠娥夫婦2個兒子，他們在傷痛中也不放棄新希望，在震災屆滿週年前夕，努力生下1個小女娃。惠娥媽媽說「生產前2週左右，夢境出現3個小孩」，中間小女生影像模糊，可是很確定的是，「2個哥哥牽著小妹妹的手」。

惠娥媽媽於2月2日自然產產下小女兒，中華民國紅十字會會長王清峰今日前來探望祝福，送上紅包加油打氣，希望夫婦倆的勇氣可以鼓舞更多人走出人生新希望。

吳家是維冠大樓住戶，一對小兄弟吳宥陞（6歲）、吳宥諄（3歲）在震災中離世，兩個小孩是他們分別做了6次、2次人工受孕得來，失去愛子打擊很大，但夫婦倆鼓起勇氣「要把他們生回來」，這次也是人工受孕，順利自然產下女娃，體重3千多公克，模樣十分可愛。

王清峰表示，紅十字會提供各項資源協助，包括傷亡慰問金、安遷補助等，災戶學童補助就學金將補助到大學畢業。

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  • 0206南台強震中，失去一對寶貝兒子的受災戶董惠娥，努力生下可愛的小女娃。（記者洪瑞琴攝）

    0206南台強震中，失去一對寶貝兒子的受災戶董惠娥，努力生下可愛的小女娃。（記者洪瑞琴攝）

  • 中華民國紅十字會會長王清峰探望董惠娥，送上祝福。（記者洪瑞琴攝）

    中華民國紅十字會會長王清峰探望董惠娥，送上祝福。（記者洪瑞琴攝）

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