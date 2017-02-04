媽媽放大絕！ 長玻璃瓶瓶口相接倒立一夜

2017-02-04 09:48

〔記者陳鳳麗／南投報導〕「阿春姊！叫你第一名！」，這位住在南投縣草屯鎮的52歲大嬸，因為殘餘甜辣醬倒不出但覺丟掉可惜，居然神乎其技地將長玻璃瓶倒立接在新瓶口上，瓶子倒立一整夜，瓶內醬汁果然全流進新醬瓶，其擔任鎮代的女兒莊惠惠看得目瞪口呆，大讚「節儉真的可以激發特技表演的潛能」。

草屯鎮代莊惠惠的媽媽王淑春，人稱「阿春姊」，平日很節儉，昨天傍晚做好蘿蔔糕，拿甜辣醬要沾蘿蔔糕，開了新瓶後，瞥見舊瓶只剩一點卻已倒不出的醬汁丟掉可惜，於是異想天開地把該長形玻璃瓶倒立，以瓶口對瓶口方式，要將瓶內殘餘的醬汁流進新瓶內。

看到媽媽把細長瓶口相接，莊惠惠直覺玻璃瓶身胖，瓶口細，瓶身比瓶口重很多，怎可能倒立不動，但是「阿春姊」才幾秒鐘，就讓舊瓶平穩地倒立在新瓶瓶口上，而殘餘甜辣醬汁就緩緩地往下流，流了一夜，殘餘醬汁一滴也沒有浪費，莊惠惠對媽媽的特技表演大為讚嘆，拍了照片PO在自己的臉書。

莊惠惠說，不少朋友看到照片都覺得瓶子倒立站了一夜很不可思議，紛紛探問「阿春姊練很久了嗎？」，其實媽媽以前都是在舊瓶裡加開水，讓它稀釋流出，這樣讓空瓶瓶口對新瓶瓶口倒立還是第一次，只能說節儉是美德，不但不浪費東西，還能激發農村婦女的潛能。