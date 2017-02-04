媽媽放大絕！ 長玻璃瓶瓶口相接倒立一夜
2017-02-04 09:48
〔記者陳鳳麗／南投報導〕「阿春姊！叫你第一名！」，這位住在南投縣草屯鎮的52歲大嬸，因為殘餘甜辣醬倒不出但覺丟掉可惜，居然神乎其技地將長玻璃瓶倒立接在新瓶口上，瓶子倒立一整夜，瓶內醬汁果然全流進新醬瓶，其擔任鎮代的女兒莊惠惠看得目瞪口呆，大讚「節儉真的可以激發特技表演的潛能」。
草屯鎮代莊惠惠的媽媽王淑春，人稱「阿春姊」，平日很節儉，昨天傍晚做好蘿蔔糕，拿甜辣醬要沾蘿蔔糕，開了新瓶後，瞥見舊瓶只剩一點卻已倒不出的醬汁丟掉可惜，於是異想天開地把該長形玻璃瓶倒立，以瓶口對瓶口方式，要將瓶內殘餘的醬汁流進新瓶內。
看到媽媽把細長瓶口相接，莊惠惠直覺玻璃瓶身胖，瓶口細，瓶身比瓶口重很多，怎可能倒立不動，但是「阿春姊」才幾秒鐘，就讓舊瓶平穩地倒立在新瓶瓶口上，而殘餘甜辣醬汁就緩緩地往下流，流了一夜，殘餘醬汁一滴也沒有浪費，莊惠惠對媽媽的特技表演大為讚嘆，拍了照片PO在自己的臉書。
莊惠惠說，不少朋友看到照片都覺得瓶子倒立站了一夜很不可思議，紛紛探問「阿春姊練很久了嗎？」，其實媽媽以前都是在舊瓶裡加開水，讓它稀釋流出，這樣讓空瓶瓶口對新瓶瓶口倒立還是第一次，只能說節儉是美德，不但不浪費東西，還能激發農村婦女的潛能。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 原作者重新彩妝林默娘花車 鄉民驚艷：好太多了
- 母夢兩亡兒送妹妹來 「維冠寶寶」再誕生1位
- 拍過2百多部戲 台影文化城將休園拍賣道具
- 台南重現迎春牛祭典 古禮結合踩街
- 搶救「林默娘」 韋宗成：耗時7小時勾眼影、戴瞳片
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 加州大學畢典邀達賴喇嘛 中國留學生崩潰了
- 日職》比大谷翔平更有趣 美媒4000字長文介紹他
- 月光夢公園 醒時如夢時
- 激戰！農田水利會長改選 至少四搶一
- 金門玩偶慶元宵 造型暫保密
- 經典賽》郭總︰台灣隊士氣佳 赴澳找出「最佳陣容」
- Sorry告解室 一個女人的悔悟
- 立委蔣萬安 宜蘭設服務處
- 花燈下滿地垃圾 網友酸「最美風景」
- 遊樂設施甩飛女遊客身亡 驚悚影片曝光！
- 張善為癱3年病況好轉！復健有成腳掌可以動了
- 《延伸閱讀》傳藝中心超人氣 宜蘭景點第一名
- 陳子威槓「禁區猛獸」 璞園尾盤超車
- 舊制罷免今投票 大鵬里長：有信心不會過
- 《自畫像》暗喻台灣政治 國際影展大放異彩
- 澎湖百公頃花海 美到四月中
- 謝沛恩 揍人最過癮 衣架子撐起Balenciaga 使壞搞笑磨戲路
- 潘裕文聲援《黑貓》 11日陪粉絲看電影
- 吳克群喜會紅髮艾德 教台語拚外交
- 毒男腦內卡鐵片 涉連續縱火
- 嘉市垃圾週收5日 3月啟動
- 鳳凰城公開賽》潘政琮74桿 無法晉級決賽
- （獨家）Doris胖17公斤卸貨倒數 胎前教育是台語
- 改造兄弟投手群 銳威2步驟
- 自由廣場》「星光精神」值得台灣借鏡
- 男友猛求婚 王樂妍沒鑽戒不嫁
- 山友獲救掏現金答謝 墾丁警消堅辭大禮
- 朵朵小語 世界因你而存在
- 3年「跑」完台灣 大成國中讓學生愛運動
- 《台灣女網賽》莎法洛娃30歲生日 對決彭帥
- 川普防恐令一視同仁 前挪威總理訪美遭海關訊問
- 灌籃王拉文棄連霸 A.戈登坐二望一
- 再扛台灣隊長 大師兄練球狂轟
- 輔導金掛名案 文化部︰2周內重審
- 「外」援的美麗與哀愁 大威最懂
- 多家券商遭駭客攻擊勒索 刑事局追IP在羅馬尼亞
- 美經濟利多 歐股收高
- 白天遊嘉縣 晚上雲林賞燈會
- 工商團體 籲勞動部速提一例一休配套
- 康定艦跟監遼寧號遭反監控？國防部否認
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：媽媽放大絕！ 長玻璃瓶瓶口相接倒立一夜
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分