原作者重新彩妝林默娘花車 鄉民驚艷：好太多了
2017-02-04 08:35
原作者韋宗成重新為林默娘花車的眼睛上色，鄉民們普遍認為比之前好太多了。（圖擷自PTT）
〔即時新聞／綜合報導〕台北燈節中高八米的林默娘花車，取材自漫畫家韋宗成作品《冥戰錄》的主角「萌版林默娘」，不過前日正式亮相時，卻因為眼部上色太過驚悚，被批評根本是「邪神化」。韋宗成昨親自上陣重新彩妝，煥然一新後的林默娘花車，讓PTT鄉民們相當驚艷，直呼比之前好太多了。
韋宗成從昨日下午開始搶救林默娘花車的上色狀況，到了晚間終於奮戰完畢，有現場民眾拍下改造成功的「林默娘」，並上傳到PTT分享。鄉民看到後直呼作者太強了，竟然能夠順利搶救成功，跟先前的林默娘花車簡直「判若兩人」。
有鄉民認為，這樣的眼睛有神多了，還有人表示，原來「畫龍點睛」這句成語是真的。不過有網友指出，「林默娘」的鼻子處應該再重新設計，而韋宗成在昨日接受本報採訪時曾指出，鼻子已雕塑完畢，暫時無法進行調整。
眼睛重新上色後的林默娘花車，立即吸引人潮的注意。（圖擷自PTT）
台北燈節花燈點燈儀式，高達8米的林默娘花車首度登場亮相，但當時眼睛的上色備受批評。（資料照，記者王藝菘攝）
台北燈節中林默娘花車首度亮相後，遭網友批評臉部外觀與原著相差甚遠。（資料照，記者羅沛德攝）
因林默娘花燈遭網友狂酸，原作漫畫家韋宗成昨日下午於現場重新繪製。（資料照，記者羅沛德攝）
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