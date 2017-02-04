水氣增日夜溫差大 鋒面來襲下週下探13度
中央氣象局指出，今（4）日台灣附近水氣增加，迎風面的東半部下雨區域比昨天稍多。（資料照，記者蔡宗憲攝）
〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今（4）日台灣附近水氣增加，迎風面東半部下雨的區域比昨天稍多，溫度方面，各地高溫約23至26度，中南部日夜溫差大。
氣象局表示，由於鋒面逐漸接近，台灣附近水氣增加，迎風面東半部下雨的區域比昨天稍多，西半部山區會出現局部短暫雨。溫度方面，各地高溫約23至26度，最低溫約16至19度，中南部日夜溫差大。
氣象局分析，位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，目前距離鵝鑾鼻東南方約1940公里，朝向北北西緩慢移動，有發展為輕度颱風的趨勢，預測未來不會直接影響台灣。
氣象局預估，明（5）日鋒面通過北部海面及東北季風增強影響，北台灣一整天溫度約15至19度，感覺偏冷，中南部地區影響不大。迎風面的北部及東半部降雨機率提高，中南部山區也有短暫雨出現。
氣象局指出，下週一、下週二中部以北及宜蘭清晨低溫將下探13、14度，其他地區約16至18度，白天由於日照的關係，各地高溫普遍可回升至20度以上，中南部甚至可達24、25度，日夜溫差相當大。東北季風預計影響到下週二（7日），下週三（8日）才會逐漸減弱，北台灣白天溫度回升。
國際都市氣象：
空氣品質方面，今天高屏地區AQI為紅色警示（對所有民眾不健康），中部及雲嘉南地區AQI為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。
|各地體感溫度預報 （°C）
|北部
|中部
|南部
|東部
|17 ~ 25
|17 ~ 27
|19 ~ 26
|18 ~ 27
今日天氣預報。（取自氣象局網站）
今日各地紫外線為中至高量級。（取自氣象局網站）
今天高屏地區AQI為紅色警示（對所有民眾不健康），中部及雲嘉南地區AQI為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為良好至普通等級。（圖片取自環保署空氣品質監測網）
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