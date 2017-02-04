證號有「索命341」？ 他想換身分證字號被拒絕
2017-02-04 08:10
〔記者王捷／台南報導〕一名林姓男子自稱，因為他的身分證號尾數是「341」，30多年來命運乖舛，還因過失傷害入獄，算命師跟他說這是「索命341」，341的台語諧音是「刺死」，但他想換證號遭戶政事務所拒絕，認為不便民。警方指出，詐欺集團猖獗，部分警示的人頭帳戶，為了重申請銀行帳戶，才會頻頻換證號，戶政事務所表示，農曆年前出現換證號潮，戶政事務所也盡量不更換「不雅諧音」的證號。
台南市北區戶政事務所主任楊國忠說，農曆年前，戶政事務所出現一批換證號潮，他覺得很奇怪，最後在戶政相關會議上得知，部分換證民眾，可能是想拿新證號申請詐騙帳戶用，且都用「不雅諧音」作為理由，理由千奇百怪，比如林男的「索命341」就是其中一個例子，這個根本沒有科學根據。
會出現換證潮，警方認為，是因急著申請銀行帳戶作為詐欺人頭戶。詐欺集團騙得贓款後，要匯入詐欺帳戶，再由車手去領出來，為防範詐欺集團，警方接獲報案後，會請銀行將該帳戶作為警示帳戶，該警示帳戶的所有人，名下帳戶全數凍結，因此才會人頭戶又出來變更證號，可能想趁金融聯合徵信中心未察覺前，先申請到銀行帳戶。
戶政人員指出，由於網路用語關係，部分民眾會想更換證號，比如9487、987、978或是7788等，這類不雅諧音過去只要戶政事務所主任只要同意，就可以更換證號，不過這幾年因詐騙集團關係，已盡量不做更換，除非尾數是4或證號內有3個4才能更換。
民俗專家王昆玉說，數字的確會影響命格，不過還是要與八字互相呼應，「索命341」他沒有聽過，不過若八字、數字都不好，可以改名來補充命格，或是做功德改變命格也是一種方式。
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