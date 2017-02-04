清大校長賀陳弘續任同意投票 3月初揭曉

2017-02-04 00:20

［記者洪美秀／新竹報導］清華大學校長賀陳弘爭取續任，去年11月初已向教育部提出校務說明書，教育部今年1月23日已回覆學校評鑑報告，預計24日前清大將舉行校內正、副教授續任同意投票，為期2週，3月初會有結果，這是8年前陳文村校長爭取續任未過半後，清大24年來，第二個校長辦理校內續任同意投票。

清大校長賀陳弘3年多前獲校長遴選委員會及全校投票過半數後就任校長，3年來積極推動清華大學與新竹教育大學合校案，讓兩校終於在去年11月完成合校，雖然中間曾引發部分教授不滿而狀告法院，甚至有學生會前會長徐光成絕食抗議合校過程粗糙，但幾項爭議事件都順利落幕，如果賀陳弘在校內續任投票中獲半數以上正、副教授同意，將成為清大24年來，首位有校長爭取續任成功的校長。

清華大學校務監督委員會主席呂忠津說，清大校長24年來，除8年前陳文村校長曾爭取續任同意投票未過半數外，包括沈君山、劉炯朗、徐遐生、陳力俊，都因屆齡或未參與續任，使得清大校長24年來幾乎都只有1屆任期。

呂忠津說，現任校長賀陳弘任期已過半，去年10月底教育部來函詢問現任校長賀陳弘是否參與續任，校長賀陳弘在11月中旬回覆教育部校務說明書，決定爭取續任，教育部隨後展開校務評鑑程序。

呂忠津說，校長賀陳弘爭取續任是其權益，不過他認為既然校長要爭取續任，應該在去年11月回覆給教育部時，就知會校務監督委員會，因為根據清大組織章程，校長的續任同意作業是由校監委員會執行續任投票作業，但校監委員會今年1月24日才獲得通知，卻要依規定在1個月內就完成校內正、副教授的續任同意投票作業，加上遇到農曆春節假期，續任投票的相關作業根本來不及。

呂忠津說，校監委員會已收到教育部有關校長賀陳弘的續任校務評鑑報告書，要趕在1週內召開校監會議，也要整理各項資料提供正、副教授做為續任投票的參考，時程很趕，將在校務會議上提案，要求校長爭取續任時，應同步知會校監委員會，讓校監委員會有時間啟動續任投票相關作業程序。

呂忠津說，雖然程序作業很趕，校監委員會仍會趕在24日前進行續任投票作業，投票時間為兩週，預計3月初就會有結果。