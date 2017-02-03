機捷魔音穿腦擾住戶 隔音牆明年6月完工

捷運局預計在明年6月完成台北車站與三重站間，從環河南路至疏洪東路轉彎處，總長約300多公尺的隔音牆。（記者陳紜甄攝）

2017-02-03 23:41

〔記者陳紜甄／台北報導〕桃園機場捷運3月2日正式通車，2月2日開始為期一個月試營運。然而機捷台北車站至三重站的部分路段，列車行駛時發出刺耳噪音，造成附近住戶罹患躁鬱症，甚至搬家。台北捷運局表示，機捷噪音符合規範值，但因居民提出抗議，近日已公告招標，預計明年6月完成隔音牆。

機捷台北車站與三重站，由高鐵局委託台北捷運工程局興建。機捷自台北車站穿越淡水河後，改走高架至三重站，其中行經環河南路至疏洪東路時，列車發出極大刺耳噪音。

三重區成功里長陳世宗表示，機捷自前年開始測試行駛，列車行駛噪音發出的刺耳聲，便擾亂居民生活作息，但向高鐵局反映改善增設隔音牆，皆無下文。尤其機捷去年頻繁試車，機捷首班車凌晨5點多發車，末班車則是晚間12點左右，平均5到6分鐘一班，住戶不堪其擾。 陳世宗表示，還有住戶罹患躁鬱症，甚至受不了直接搬家。

針對台北車站與三重站發出噪音的轉彎路段，台北捷運局表示，該路段距離民房有些距離，噪音量測符合環保署規範數值，但民眾難免會產生「心裡噪音」，認為機捷噪音大；且機捷營運後，列車長期行駛一段時間後，恐會超過噪音標準值，因此近日已發包招標，建造隔音牆。

台北捷運局表示，預計3、4月完成招標，今年6月開始施工，預計明年6月，完成台北車站與三重站間，從環河南路至疏洪東路轉彎處，總長約300多公尺的隔音牆。