| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

機捷魔音穿腦擾住戶 隔音牆明年6月完工

捷運局預計在明年6月完成台北車站與三重站間，從環河南路至疏洪東路轉彎處，總長約300多公尺的隔音牆。（記者陳紜甄攝）

2017-02-03  23:41

〔記者陳紜甄／台北報導〕桃園機場捷運3月2日正式通車，2月2日開始為期一個月試營運。然而機捷台北車站至三重站的部分路段，列車行駛時發出刺耳噪音，造成附近住戶罹患躁鬱症，甚至搬家。台北捷運局表示，機捷噪音符合規範值，但因居民提出抗議，近日已公告招標，預計明年6月完成隔音牆。

機捷台北車站與三重站，由高鐵局委託台北捷運工程局興建。機捷自台北車站穿越淡水河後，改走高架至三重站，其中行經環河南路至疏洪東路時，列車發出極大刺耳噪音。

三重區成功里長陳世宗表示，機捷自前年開始測試行駛，列車行駛噪音發出的刺耳聲，便擾亂居民生活作息，但向高鐵局反映改善增設隔音牆，皆無下文。尤其機捷去年頻繁試車，機捷首班車凌晨5點多發車，末班車則是晚間12點左右，平均5到6分鐘一班，住戶不堪其擾。 陳世宗表示，還有住戶罹患躁鬱症，甚至受不了直接搬家。

針對台北車站與三重站發出噪音的轉彎路段，台北捷運局表示，該路段距離民房有些距離，噪音量測符合環保署規範數值，但民眾難免會產生「心裡噪音」，認為機捷噪音大；且機捷營運後，列車長期行駛一段時間後，恐會超過噪音標準值，因此近日已發包招標，建造隔音牆。

台北捷運局表示，預計3、4月完成招標，今年6月開始施工，預計明年6月，完成台北車站與三重站間，從環河南路至疏洪東路轉彎處，總長約300多公尺的隔音牆。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 噪音 機場捷運 隔音牆
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
自己做✤布朗尼蛋糕
小孩愛✤日式漢堡排
輕鬆吃✤地瓜麵疙瘩
茄子的漂亮料理術！
轉寄

標題：機捷魔音穿腦擾住戶 隔音牆明年6月完工


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月4日‧星期六‧丁酉年正月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.