頭前溪乾涸 桃、苗每日急調10萬噸水支援新竹
頭前溪乾涸導致新竹縣部分地區今天緊急停水，桃、苗將每日急調10萬噸水支援。（記者蔡孟尚攝）
〔記者蔡孟尚／新竹報導〕自來水公司第3區管理處今天緊急發佈新竹縣竹北市、新豐鄉、湖口鄉部分地區停水公告，並敘明原因是頭前溪乾涸；北區水資源局因應此一危機開會協商，決議協調桃園、苗栗即日起每天支援新竹地區10萬噸用水。
水公司今天緊急公告停水的新竹縣區域為竹北市東海里、東興里、隘口里、東平里、中興里，湖口鄉的孝勢村、仁勢村、愛勢村、中勢村、德盛村、湖鏡村、信義村、中正村、中興村、鳳山村、勝利村、湖南村、波羅村、湖鏡村、鳳凰村和新竹工業區，新豐鄉的松林村、松柏村、員山村、忠孝村、山崎村、上坑村、中崙村，傍晚5點前已陸續恢復供水。
新竹市的忠孝路、民族路、民權路、民生路以北、武陵路、光華街、湳雅街、中華路一段、中山路、福德街、東門街、西門街、光華一街、光華二街、光華東街、光華南街、光華北街、自由路等路段沿線住戶也受到波及緊急停水，水公司預計明天凌晨0點前陸續恢復供水。
水公司表示，會緊急停水是因為新竹地區在元月下半個月的降雨嚴重不足，導致頭前溪乾涸無法取得地表水作為水源，加上春耕的農業用水需求開始加大，導致民生用水水源進水量驟降，才會造成這個危機。
水公司強調，北水局今天邀集相關單位開會後，初步研判新竹地區水情緊張為暫時現象，緊急商請桃園地區每天調度5到6公噸、苗栗地區每天調度4到5公噸給新竹應急，只要緊急調度作業成功，就不會再出現臨時停水的狀況。
北水局表示，新竹地區民生及公共給水每日約51萬噸，其中因農業用水在頭前溪隆恩堰上游先行取水，所以隆恩堰一天最多可取水25萬噸供民生及公共給水，但枯水期只有10到20萬噸之間，其他主要是由水庫供給。
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標題：頭前溪乾涸 桃、苗每日急調10萬噸水支援新竹
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