台灣附近水氣增加！ 明各地降雨機率大

明天氣溫一樣溫暖，但很可能會下雨。（資料照）

2017-02-03 21:49

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天晚上開始，台灣附近水氣增加，屏東地區及各地山區也會陸續出現局部短暫雨的情形，明天白天溫度和今天差不多，感覺舒適，不過日夜溫差大，晚上最低溫會到16度左右。

氣象局指出，隨著鋒面逐漸建立、附近水氣增加，今天晚上至明天東半部下雨的區域會擴大，屏東地區及各地山區也會陸續出現局部短暫雨，但雨勢不會很大。溫度方面，各地約在23至26度，白天感覺舒適，不過日夜溫差大，需注意溫度變化。

週日開始鋒面通過北部海面及東北季風增強，氣溫又會驟降，整天溫度約在15到19度左右。東北季風預計至下週二、三才會減弱，到時候北台灣溫度回升，但仍需注意日夜溫差大。

明天高屏AQI為紅色警示（對所有民眾不健康），中部及雲嘉南為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為良好至普通，指標污染物為細懸浮微粒。