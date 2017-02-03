垂柳、水柳大不同 姿態各具特色

垂柳枝條柔細下垂，清柔多姿、姿態柔美。（記者黃鐘山攝）

2017-02-03 21:25

〔記者黃鐘山／台中報導〕柳川整治美化將原有垂柳改植水柳，垂柳別名「垂枝柳」、「倒掛柳」、「倒插楊柳」，迎風吹來時別有一番風情；水柳為台灣特有植物，3、40年前隨處可見，現已較為少見，每逢4、5月柳絮紛飛，種子飛到哪裡，就長到那裡。

柳樹隨風飄逸的特徵常成為中國古代文人雅士的作品主角或配角，台灣常見的柳樹品種有白柳、垂柳、水柳，前兩者多產於中國、朝鮮、日本等地，水柳則為台灣原生種。

水柳可做防風植物用，每年春季萌新芽時，同時開花、結果。果實成熟時，稱為柳絮，分布在台灣低海拔溪岸或荒廢地，最高可達2百公尺處，是在熱帶邊緣的台灣形成特有種，又被稱為熱帶柳樹，可當藥用。

垂柳在台灣普遍種於庭園，風景區，水庫河岸、池邊，或作為行道樹用。不止少見開花，更難見到結果，生長於海拔20米至3800米的地區，枝條柔細下垂，清柔多姿、姿態柔美，常被用來形容女孩子的身段和容貌，可當藥用。