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以燈會主燈斷國運 廖大乙：「停滯不前」

民俗專家廖大乙以燈會主燈斷國運，認為鳳凰無腳，國運停滯不前。（記者詹士弘攝）

2017-02-03  21:18

〔記者詹士弘／雲林報導〕「膨風雞、刣嘸肉，今年將是個動亂年。」民俗專家廖大乙看今年台灣燈會主燈「鳳凰來儀」，指鳳凰身驅龐大，坐臥在台上卻生不出蛋，就像台灣俗語的「生雞蛋、沒！拉屎的、一堆！」加上頭、尾、翼四處翹，代表自私、自大，靠吹噓「膨風」不實在的人多，加上看不到腳，所以斷定今年國運停滯不前，動亂不已。

廖大乙研究燈會主燈已27年，會以主燈來斷國運，主要因眾人心念所產生的磁場會反應到主燈的形狀上，所以他會主燈主形來看當年國運，且屢試不爽，如2010年他指虎年主燈「福臨寶島」是「老虎主燈開口會傷人」，結果主燈點亮後就發生煙火爆炸，造成33人燒灼傷送醫，有7人傷重住院，預言準確，也讓他一舉成名。

廖大乙表示，會以主燈來斷國運，主要因眾人心念所產生的磁場會反映到主燈的形狀上，所以他以主燈主形來看當年國運。

廖大乙表示，今年下半年風災、地震不斷，民眾抗議、物價漲風四起，建設公司有危機，青少年犯罪手法推陳出新，青少年喜歡的大型演唱會恐有意外發生，股市起伏大，要因應這種局勢，要心存善念、謙卑低調，得拿出真本事，才能克服困難；由於鳳凰雌雄難分，所以凡事要走中道。

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