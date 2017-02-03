蘋果不同顏色營養價值不同 營養師教你這樣選

2017-02-03 21:58

〔即時新聞／綜合報導〕很多人都喜歡吃蘋果，但蘋果其實有紅色、綠色、黃色等多種顏色，營養師說，不同顏色的蘋果有不同營養價值，大家可依自己的需求選擇適合的蘋果。

蘋果可依顏色分為紅蘋果、青蘋果和黃蘋果。據《華人健康網》報導，蘋果中的水分含量都約占85%，剩下的15%則是醣類、維生素、膳食纖維、礦物質和植化素。而不同顏色的蘋果，在營養價值上有不同的好處，民眾可依需求選擇適合的蘋果。紅色蘋果的酚酸類、鐵質含量較高，比較適合長輩吃。而青色蘋果具有檞皮素、鈣質含量也較高，適合一般民眾。黃色蘋果則具有類黃酮、維生素C含量高，適合給用眼過度的人吃。

營養師尤偉銘說，不同顏色的蘋果也可以搭著吃，如果每週吃1到2天的蘋果，可以每天選2顆不同顏色的蘋果吃，其他天則吃不同種類水果，這樣才能讓身體獲得不同的營養素。

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青蘋果、紅蘋果、黃蘋果大PK，哪一種最有營養？