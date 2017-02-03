澳洲研究：每週工時逾39小時 有害健康

澳洲最新研究顯示，每週工時超過39小時有害身心健康。（彭博）

2017-02-03 21:42

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲最新研究顯示，每週工時超過39小時有害健康；研究人員指出，工時過長會讓勞工沒有時間好好吃飯、照顧自己，進而傷害勞工的身心健康。

綜合媒體報導，澳洲國立大學發表在學術期刊《社會科學與醫學》（Social Science & Medicine）的最新研究，分析8000名澳洲成年工作者的資訊，研究顯示，生活與工作要達到平衡，不必兼顧家務的勞工，工時最多可到47小時，需要兼顧家務的勞工，每週工時最多則為34小時；研究並建議澳洲政府修法，將每週工時降為39小時，以保障勞工的身心健康。

研究人員指出，澳洲全職工作者有3分之2每週工作超過40小時，但研究發現每週工時超過39小時，就會損害勞工的健康；工時長與工作表現沒有正相關，工時過長卻會讓工作者沒有時間維持健康的飲食、好好照顧自己，而當生活和工作無法平衡，就會進一步傷害勞工的身心健康。

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研究原文《Hour-glass ceilings: Work-hour thresholds, gendered health inequities》