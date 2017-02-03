台灣最終舊制罷免4日登場 遭罷免里長稱「平常心」
大鵬里5月份將廢除併入其他3里。（記者蔡宗憲攝）
〔記者蔡宗憲／屏東報導〕搶在罷免新法通過前，去年11月28日提案的屏東東港鎮大鵬里罷免第20屆里長王鵬生案，投票將於4日登場，舊法規定不得宣傳，但春節期間私下送暖或拉票動作不斷，王鵬生則強調「平常心看待，也有信心不會過。」
這起罷免案在去年11月28日提出，屏縣選委會曾告知提案人新法即將通過，只要再等半個月即可，避免損失相關權益，據了解，當時提案人意志堅決，因此這起罷免案仍沿用門檻較高的舊法辦理。
103年選上大鵬里最後一任里長的57歲王鵬生，當時以75票擊敗65票的舊任里長李自強，當年選舉人數為172人，但目前當地選舉人數僅90人，依循《公職人員選舉罷免法》第85條「舊制（過半投票、同意罷免票過半。）」的罷免案，投票人數必須達到45人，且同意罷免需達23人以上；如以現行罷免新制計算，只要23人出席投票，同意票數大於不同意票就能成功罷免，需出席投票人數整整少了一半。
「尊重部分里民訴求及權利，有信心通過考驗。」王鵬生表示，得知遭提起罷免後，春節期間照樣服務里民沒有擺爛，也沒有刻意巴結里民，倒是不少里民來電鼓勵，未來無論是否遭罷免，5月份都會協助進行廢里後的資料轉移，「這是大鵬里廢里前最後一任里長的使命。」
屏縣選委會選舉公告中，大鵬里里民鄭海全、鄭榮隆及魏雲凌等3名提議人，提出的罷免理由書中，提出包括里長王鵬生未實際居住辦公處地址內，導致里民無法找到里長、環境雜亂不堪、路燈故障不亮、遊民進駐空屋、停水或停電，里長沒有通知、風災後里長未協助處理、選出沒有服務心的里長等7項罷免理由。
遭提案罷免的王鵬生，則在公告中針對指控一一反駁，並強調所提非屬事實部分，為維護自己及里民名譽，將保留法律追訴權；他受訪時也強調，當地僅剩四戶未配合眷改案搬遷，軍方及其他公家資源不願投入浪費，他有許多公函可證明，剛好利用罷免選舉凸顯出這個問題。
身為最後一位遭罷免法舊制提起罷免投票的里長，王鵬生認為，新制後罷免投票不再罕見只會更多，因為鄉下小村落的連署提起罷免投票門檻降低，選舉恩怨只要輕鬆動員就能發起罷免案，或許政府該要求提起罷免失敗者，付出相關選務及投開票的社會資源收費。
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