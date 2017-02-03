新任勞動部長 全教總：與勞工界淵源不深
行政院傍晚舉行記者會，由發言人徐國勇公布內閣改組名單，科技部長由現任教育部政次陳良基接任、衛福部長由前衛生署副署長陳時中接任、農委會主委由宜蘭縣長林聰賢接任，勞動部長由政務委員林美珠接任。（記者黃耀徵攝）
〔記者林曉雲／台北報導〕行政院傍晚發布新任勞動部長將由政委林美珠出任，全國教師總工會今晚發布聲明表示，林美珠與勞工界的淵源不深，難以了解他的勞動政策理念與勞動價值觀，也不清楚民進黨政府這項人事安排的用意為何，但全教總期許新部長真正的關心勞工權益，改善台灣勞工長期低薪、過勞的狀況。
全教總理事長張旭政表示，過去一年，台灣勞資爭議不斷，受雇者勞動條件備受各界關注，全教總所屬工會的團體協約也屢受不當勞動行為干擾，工會安全受到部分縣市長打壓刁難，因此，全教總積極參與提升台灣勞工勞動保障與工會安全的相關行動。
依據行政院發言人的說法，勞動部長改由林美珠出任是因為一例一休上路，許多法律問題尚待釐清與解決，因此借重具有法律專長與善於溝通的林美珠政務委員出任勞動部長。張旭政表示，法律問題屬於法規適用層次，該借重的是具有法律專長的技術官僚來加以釐清與規範，本不該是勞動部長親身處理的層次；至於政策溝通，本應是政治人物的基本能力，具備此種條件的政治人物多如過江之鯽。
張旭政表示，真心關懷勞工與願意站在勞工立場解決問題才是勞動部長的真正要件，林美珠是否具備這些要件，從她過去的經歷無法得知，全教總期許新部長不該只是解決一例一休的適用問題，更應該推動勞動人權，用心改善勞動環境，讓台灣勞工脫離長期低薪、過勞的困境。
全教總也期許新任勞動部長不該只是政策的執行者，或是只為了解決某一政策的衍生問題而上任，新任部長應該了解台灣勞工的困境，設身處地的關懷勞工困境，想方設法的解決勞工問題，積極努力的扶植真正工會，這才是勞動部長該有的條件，期許新任部長能作為勞工的權益捍衛者，而不是成為雇主打壓工人的掩飾者。
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