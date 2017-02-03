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客運一例一休人力不足 董座霸氣：到時我親自開車！

郭子義說：「我也領有大客車執照，到時董事長親自開車，就會很轟動了!」（資料照）

2017-02-03  21:24

〔即時新聞／綜合報導〕客運受到一例一休衝擊，上班時數與收入皆減少，屏東客運目前已將近有20位司機離職，為了彌補人力不足，屏東客運徵調領有大客運執照的課長級以上幹部因應不足，公司董事長郭子義霸氣說：「我也領有大客車執照，到時董事長親自開車，就會很轟動了!」

《聯合報》報導，郭子義透露，很多司機都說，去開客運就是為了能多賺點錢，以前可以加班，最多可以領到5、6萬的月薪，但現在瞬間少了1、2萬，只好辭職找別的工作。

郭子義指出，一例一休實施後，已經有將近20名司機離職，現在司機短缺，只好緊急徵調遊覽部司機應急，不足部分由領有大客運執照的課長級以上幹部暫代開車，目前也有在徵人。郭子義說：「我也領有大客車執照，到時董事長親自開車，就會很轟動了!」

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