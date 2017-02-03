2017台灣燈會主燈「鳳凰來儀」今晚首度試燈

台灣燈會主燈「鳳凰來儀」今晚首度試燈，璀璨的燈光秀，千變萬化。（記者詹士弘攝）

2017-02-03 20:20

〔記者詹士弘／雲林報導〕高23公尺，「鳳凰來儀」今晚首度試燈，1萬9000組全彩LED組，讓鳳凰千變萬化，光彩耀眼，配合百變的雷射光，讓鳳凰有如身在雲霧中，視覺效果十足，極為吸睛。

「鳳凰來儀」裝有1萬9000組燈光迴路系統，全彩LED組，會著音樂變換色彩，整座花燈會360旋轉，讓每個角度的民眾都能欣賞到這美麗的燈光秀，是最璀璨的視覺饗宴。

相關影音

台灣燈會主燈「鳳凰來儀」今晚首度試燈，璀璨的燈光秀，千變萬化。（記者詹士弘攝）