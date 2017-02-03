老娘圓夢了！彩虹天幕穿婚紗走秀

水們上鄉龍德社區的阿嬤，今晚在崇仁醫專美容保健科師生協助下，穿婚紗在燈區彩虹天幕下拍婚紗、走秀，「圓老娘的夢」。（記者曾迺強攝）

2017-02-03 20:16

〔記者曾迺強／嘉義報導〕嘉義縣位於縣政大樓周邊及太子大道的「光環境藝術展」，上月底點燈，是當地夜間旅遊新亮點，縣府今晚安排水上鄉7名阿嬤穿婚紗在燈區走秀，有阿嬤開心大聲地說，「終於穿婚紗圓夢了」，在場的阿嬤家屬與民眾及紛紛報以熱烈掌聲，場面溫馨。

水上鄉龍德社區老人食堂的7名阿嬤，今晚在崇仁醫專美容保健科師生協助下，穿上婚紗在燈區彩虹天幕拍婚紗、與縣長張花冠一起走秀，特別的是，年紀最長的85歲林黃怨，是縣議員林緗亭的阿嬤，林緗亭特別穿上有40年歷史、阿嬤曾穿過的中式旗袍與會，象徵祖孫傳承。

今年「光環境藝術展」有「愛麗絲夢遊嘉境」、「漸入嘉境」及傳統竹編技藝「義起竹幸福、時尚抵嘉」三大燈區，每天下午5點半至晚上10點亮燈，每週六、日加碼請來在地街頭藝人演出。