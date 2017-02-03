中市安心餐券家長代領餐？教育局：須申請
〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市為照顧弱勢學生假期午餐需求，發給學生安心餐券，學生可前往5大超商通路換餐，近日傳出有超商店員發現有家長代學生領餐，擔心資源未真正照顧學生提醒家長卻遭反嗆；教育局指出，限學生自己領餐，但考量學生因年幼或特殊情況，可申請由家長代領，教育局會把名單通報給超商通路查核。
台中市率先全國風氣，從103年起考量弱勢學生假期學校未開伙，為避免學生假期餓肚子，每年編列弱勢學生寒暑假暨例假日安心餐券補助約1億8000餘萬元，照顧1萬餘名學生。
教育局指出，學生只要持愛心餐券，可到包括統一超商、全家便利商店、萊爾富便利商店、OK超商及台灣楓康超市5大通路業者換餐，每次可換領價值50元的主食餐點。
不過，昨日有超商店員在社群網站「爆料公社」反映，看到有家長持一疊餐券自行前來領餐，告知須學生親自來領，反被家長臭臉以對，還回嗆「別家超商都可以」，讓店員十分無奈，更擔心資源未真正照顧學生。
教育局強調，為讓學生能真正受惠，確實規定須由學生自行領餐，但部份學校因地理位置限制，可能學生住家附近未必有5大超商通路，距離太遠，須由家長騎車到通路領餐，或學生年幼，家長可申請代領，再由學校通報教育局列冊，將代領名單通知5大通路，家長只要持餐券向通路業者報姓名，核對後即能代領。
教育局指出，已往多數家長會帶著子女一起領餐，由家長單獨自行領餐者較少，但過去也曾發生過未在代領名單內的學生突因生病等原因無法自領，由家長出面代領，類似突發狀況已往由超商向教育局承辦人員通報後，請家長留下學生就讀學校及姓名後，也彈性讓家長領取。
教育局強調，因學生寒假假期長，假期的安心餐券是採取一次發放的方式，但每張均會壓印日期，每張餐券僅限當日領取，不能逾期或提早領取；過去未曾傳過有學生午餐被家長領走餓肚子的情況。
教育局指出，未來會針對學生、家長及廠商端加強宣導相關使用規範，並不定期派員於本市約1200個門市據點對安心午餐券領餐情形進行稽查，以落實資源達到有效的運用。
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