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開老爸車連續縱火洩憤 犯嫌被聲押
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快看！執行署123拍賣日 首度拍賣直昇機

2017-02-03  19:28

［記者黃捷／台北報導］法務部行政執行署各分署今年第2次全國聯合拍賣日，將於2月7日登場，其中最特別的標的物，莫過於中興航空股份有限公司所有，型號「BK-117B-2」的直升機，當天將在台北分署拍賣，有興趣的民眾絕不可錯過。

執行署指出，此次拍賣標的物除台北分署的直升機外，另有位於北投溫泉路、總面積48平方公尺的12樓溫泉小套房，由士林分署拍賣，新北分署則將拍賣多項愛的世界婦嬰用品，及網咖高級電腦50組，其他分署也將拍賣多件藝術品及土地。

執行署表示，「123全國聯合拍賣日」定於每月第「1」個星期「2」的下午「3」點，於全台13個分署舉行拍賣會，更詳細的拍賣標的物訊息，可上執行署官方網站查詢。

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  • 台北分署拍賣「BK-117B-2」直升機1架。（記者黃捷翻攝）

    台北分署拍賣「BK-117B-2」直升機1架。（記者黃捷翻攝）

  • 新北分署拍賣網咖高級電腦50組。（記者黃捷翻攝）

    新北分署拍賣網咖高級電腦50組。（記者黃捷翻攝）

  • 士林分署拍賣新北投溫泉小套房1間。（記者黃捷翻攝）

    士林分署拍賣新北投溫泉小套房1間。（記者黃捷翻攝）

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