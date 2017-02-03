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開老爸車連續縱火洩憤 犯嫌被聲押
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蝦米！直昇機低空「尿尿」 嚇壞彰化農民

台電執行「礙掃」，直昇機低空噴水，嚇壞地面農民。（記者顏宏駿攝）

2017-02-03  19:14

〔記者顏宏駿／彰化報導〕開年了！彰化人社頭、田尾等鄉鎮的農民下田工作，一早即遇到台電派直昇機噴灑高壓電塔的「礙子」，農人眼睛被水噴到，他們擔心這是藥水，恐會影響視力，不過台電保證這是「純水」，請農民安心。

縣議員江熊一楓服務處今天上午來了兩名農民，他們氣沖沖地說，「直昇機會灑尿，我被噴得滿臉都是，不曉得有沒有毒」。

其中一位顏姓農民說，直升機在低空定點盤旋，距地面高度僅10幾公尺，他第1次見直升機飛這麼低，抬頭觀看，結果被噴得滿臉都是，連衣服都溼透，「直昇機尿尿，讓他想到以前噴農藥，不曉得有沒有毒」。

另一名種高麗菜的老農說，他看到直升機低飛過來，被震得喘不過氣，沒多久，身上竟被噴得一身溼，他嚇得連滾帶爬離開，回家就趕緊洗澡，因為直昇機噴水讓人聯想到「噴農藥」。

江熊一楓向農民表示，3年前台電也噴過1次，這是清除高壓電塔「礙子」塵垢，「這是純水」，不用擔心。

台電彰化營業區處長沈國揚也說，這叫做「礙掃」，以直昇機噴灑高壓電塔上的「礙子」，他保證「絕對是純水」，對人體無害，對農作物也沒有損害，但造成線下農民工作不便，他們感到抱歉，通常一處鐵塔「礙掃」時間不會超過5分鐘。

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  • 台電執行「礙掃」，直昇機低空噴水，嚇壞地面農民。（記者顏宏駿攝）

    台電執行「礙掃」，直昇機低空噴水，嚇壞地面農民。（記者顏宏駿攝）

  • 台電執行「礙掃」，直昇機低空噴水，嚇壞地面農民。（記者顏宏駿攝）

    台電執行「礙掃」，直昇機低空噴水，嚇壞地面農民。（記者顏宏駿攝）

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