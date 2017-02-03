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台北燈節「小奇雞」試燈 人潮回堵六號出口

台北燈會主燈「小奇雞」晚間進行試燈，燈光秀吸引民眾駐足觀賞。（記者羅沛德攝）

2017-02-03  19:06

〔記者何世昌／台北報導〕台北燈節明晚在西門町廣場登場；主辦單位北市觀傳局今日安排表演團體總彩排，及主燈秀試燈。但朝聖人潮與表演噪音恐成潛在風險。

市警局萬華分局漢中街派出所也深感憂慮。基層警員透露，平時捷運站周邊的交通就已經夠塞了，實在無法想像燈會期間會塞成怎麼樣？

表演團體今日下午起陸續安排表演團體彩排。有民眾表示，音量有點大。對此，觀傳局回應，今日未安排測試音響分貝；若真的發生噪音問題，台北燈節處理方式比照「台北跨年」，罰單由廠商自行吸收。

傍晚5時40分起則安排主燈秀試燈。觀傳局表示，為了避免周邊店家的招牌亮度過亮，影響主燈效果，已協調部分店家於開閉幕式配合招牌熄燈。據悉，H&M已允諾配合。

今晚的試燈秀，主燈「小奇雞」周邊少了招牌光害，亮度明顯。民眾爭相拿出手機拍照，但人潮聚集西門町捷運站6號出口，甚至發生「人車爭道」。對此台北捷運表示，燈會期間將加派600位人力支援，在西門站及北門站引導旅客，並適時啟動車站「月台」、「閘門」及「出入口」三級人潮管制措施。

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  • 台北燈會主燈「小奇雞」晚間進行試燈，燈光秀吸引民眾駐足觀賞。（記者羅沛德攝）

    台北燈會主燈「小奇雞」晚間進行試燈，燈光秀吸引民眾駐足觀賞。（記者羅沛德攝）

  • 台北燈會主燈「小奇雞」晚間進行試燈，記者羅沛德攝）

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  • 台北燈節今晚試燈，不僅「人車爭道」，遊客還回堵捷運站出口，一時水洩不通。（記者何世昌攝）

    台北燈節今晚試燈，不僅「人車爭道」，遊客還回堵捷運站出口，一時水洩不通。（記者何世昌攝）

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