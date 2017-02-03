清明連假國內管制航線 統一於2/6開放訂位

交通部民航局宣布106年清明節連續假期仍參考以往連續假期旅客搭機需求型態，疏運期間國內離島管制航線將於2月6日上午8點起統一開放訂位。（資料照，記者游太郎攝）

2017-02-03 20:03

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕交通部民航局宣布106年清明節連續假期仍參考以往連續假期旅客搭機需求型態，規劃3月31日至4月5日為航空疏運期，疏運期間國內離島管制航線將於2月6日上午8點起統一開放訂位。

清明連續假期仍以航空旅運需求較大的澎湖（不含馬公－金門航線）、金門及馬祖等離島航線為疏運重點，並納入管制航線統一開放訂位。因應復興停航事件，民航局已於兩岸航權分配時納入國內線考量，各航空公司也已加開班機及放大機型因應假期需求；各航線運能提供方面，澎湖航線飛航584架次，共5萬4182個座位數；金門航線534架次，共5萬9650個座位數；馬祖航線114架次，共7790個座位數，後續將視需求狀況適時增班。

鑒於104年以來於3天以上連續假期在機票上加註「限當日當班次」、「逾期作廢」使用限制，已使有限空運資源獲得更有效利用，旅客訂位後未搭乘比例明顯降低。106年清明節連續假期將比照實施，於尖峰時段3月31日至4月2日台灣出發至離島方向，及4月3日至4月5日離島出發回台灣方向機票，加註兩項限制。民航局再次提醒旅客，若因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身權益。