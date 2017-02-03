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「2016年度風雲手機」 iPhone 7 Plus奪冠

2017-02-03  19:44

〔記者楊綿傑／台北報導〕根據知名3C網站「ePrice 比價王」的調查，「2016年度風雲機」由Apple iPhone 7 Plus奪下，獲得3成網友一致肯定，顯示蘋果系列手機在使用者喜好中持續佔有重要地位。

該票選活動針對《年度風雲手機》、《年度拍照旗艦》、《年度最美外型》、《年度超值手機》、《年度創新技術》、《年度最佳品牌》等方面，遴選8至11款入圍機型（2016年上市型號），以台澎金馬註冊網友進行網路票選統計，共逾6萬人次參與投票。

其中最受矚目的《年度風雲手機》，Apple iPhone 7 Plus擠下第二名的Sony Xperia XZ，以及第三名的HTC 10奪冠。雖然Sony Mobile在此獎項飲恨，但卻拿下包括「年度人氣品牌」冠軍寶座，其旗艦機種Xperia XZ也奪得「年度拍照旗艦」、「年度最佳外型」二項第一，可說是最大品牌贏家。

此外，ePrice比價王也針對台灣消費者最重視的高C/P值機種進行票選，在8款2016年最具話題性的高性價比超值機種中，最終由華碩ZenFone 3以4成得票率掄元，大幅領先 Sony Xperia XA以及小米5s Plus。

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  • Apple iPhone 7 Plus在3C網站舉辦的票選中，奪下「2016年度風雲手機」。（資料照，記者楊綿傑攝）

    Apple iPhone 7 Plus在3C網站舉辦的票選中，奪下「2016年度風雲手機」。（資料照，記者楊綿傑攝）

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