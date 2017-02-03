狗狗疑癱瘓拖行身軀 「奧斯卡」演技讓網友大傻眼

影片剛開始時，一隻土狗疑似發生事故，僅能靠前腳拖行身體，讓人看了鼻酸。（圖擷自爆料公社）

2017-02-03 19:58

〔即時新聞／綜合報導〕一名網友在臉書社團《爆料公社》分享一則影片，只見影片中一隻小黃狗疑似發生事故，僅用前腳移動，下半身在地上緩慢拖行，讓人看了非常不捨，但影片最後劇情卻超展開！讓網友氣到大罵：「x，把我的眼淚還來！」笑翻眾人。

周姓網友在《爆笑公社》貼出一則影片，一隻土狗疑似發生意外，僅能靠兩隻瘦弱的前腿支撐身體移動，而下半身則拖行在地疑似癱瘓，讓人看了不捨又難過，一名計程車司機見他在馬路間爬行，應是怕牠有危險，下車想要協助牠，殊不知，下一秒這隻狗狗居然「一秒治好」，悠悠哉哉的漫步，還回頭瞅了一眼計程車司機，影片被分享上《爆料公社》後引起廣大迴響，不少網友笑到美丁美噹，直呼這演技根本可以拿奧斯卡了。

超爆笑的影片加上搭配得天衣無縫的音樂，讓大批網友笑到快斷氣，紛紛留言：「有夠靠北的，表演的真好，給牠87分」、「社會在走，演技要有 」、「景氣差，連狗也用這招詐騙。」、「狗狗：我只是胯下癢在抓而已…」、「眼淚已經預備好了…到後面差點罵出來」、「司機表示：我到底看到什麼了？」、「上輩子是演員。」、「哪來的奧斯卡狗！」

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