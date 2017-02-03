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當國父遇上修圖軟體... 網友崩潰：我到底看了什麼

2017-02-03  18:38

〔即時新聞／綜合報導〕一款手機修圖軟體以強大的修圖能力闖出知名度，日前更添加許多新功能，近日鈔票換像議題引起廣泛討論，一名網友突發奇想，將百元鈔票上孫文的臉「稍微修了一下」，成果讓網友大噴飯，崩潰回應：「我到底看了什麼...」

一名網友在臉書社團《爆料公社》貼出用修圖軟體「美圖秀秀」修容過後的孫文肖像，只見百元鈔上的國父整個鬍子曝光到不見，搖身一變成掛著腮紅的奶油小生，但更多網友眼尖發現國父的眼睛不僅大小不一，還有鬥雞眼，讓大批網友笑倒。

被修圖軟體修過的國父，讓不少網友直呼：「太可愛了啦」、「萌萌der！」、「好阿不錯看，就改這樣！」、「求聯絡方式」，但也有網友回說：「高志鵬改版的？」、「眼睛脫窗耶...」、「國父原來有鬥雞眼」、「不要玩國父！要玩就玩我」、「我到底看了什麼」

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  • 網友用修圖軟體改版的國父肖像太過激萌，逗笑不少網友。（圖擷自爆料公社）

    網友用修圖軟體改版的國父肖像太過激萌，逗笑不少網友。（圖擷自爆料公社）

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