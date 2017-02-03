大港花火第二場明晚上陣 高市府籲搭捷運最便利

大港花火明晚第二場預料仍會引爆觀賞潮，圖為首場場景。（記者王榮祥攝）

2017-02-03 18:02

〔記者王榮祥／高雄報導〕大港花火第二場明（4日）晚上陣﹗高市交通局表示，第一場大港花火過後，行人約一小時即疏散，汽、機車卻需兩小時才能離開，建議民眾多運用大眾運輸工具。

高雄市106年燈會藝術節1月30日在第一港口（西子灣）舉辦「大港花火」首場，獲民眾熱烈迴響，明晚將再次施放，預估仍會吸引大批觀賞人潮。

為確保交通動線與觀賞品質，第二場比照第一場交通管制模式，2月4日當天19時起，鼓山區登山街、哨船街、蓮海路、萬壽路、忠義路、興國路及旗津區廟前路（海岸路至發祥街段）將啟動車輛管制。

高市交通局建議開車民眾，可利用捷運沿線7大轉乘停車場（如圖），停車後轉搭高雄捷運至西子灣站。

交通局強調，散場時將優先疏散人潮，再依續開放機車、汽車離場，交通局觀察1月30日散場情形，行人約1小時內即疏散完成，汽機車卻花費近2小時才疏解。

為疏運人潮，高捷將加密班次，捷運西子灣站2號出口則規劃有付費接駁公車，每5分鐘1班，滿載即發車，並視當時人潮機動加密班次，捷運及接駁公車配合服務至凌晨0時。

旗鼓航線渡輪也加密航班至凌晨2時，每10分鐘1班疏運遊客，當日22時前將不提供遊客燃油機車載運服務。