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Facebook好友日 生活點滴成動畫

2017-02-03  18:00

〔記者楊綿傑／台北報導〕明天是知名社群網站臉書（Facebook）13週年，臉書也將其定為「好友日」，臉書宣布將推出好友日影片、Messenger友誼主題GIF圖片、以及hashtag #friendsday等活動，讓使用者可以回顧自己與好友的點點滴滴。

在好友日影片部分，使用者可以在動態時報頂端看到自己專屬的好友日影片，影片的元素由好友的大頭貼照、自己跟好友的合照構成，變成一個舞動的人。此外，臉書的訊息功能中，也有友誼主題的GIF圖片，讓使用者在在與朋友聊天時，也能表達出友情。

臉書也鼓勵使用者，一同在「好友日」這天，以 #friendsday hashtag自己的朋友，不僅有這些有趣的活動，還可以增進彼此聯繫與感情。

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  • 臉書於好友日推出「好友日」影片，圖中的動畫人由自己好友的大頭貼及好友合照構成。（翻攝網友臉書）

    臉書於好友日推出「好友日」影片，圖中的動畫人由自己好友的大頭貼及好友合照構成。（翻攝網友臉書）

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