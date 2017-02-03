亞洲首次發現 「志賀氏桿菌」恐在台成超級細菌

2017-02-03 18:07

〔記者吳亮儀／台北報導〕抗生素別亂用，小心下一個「超級細菌」在台灣出現卻沒藥醫！疾病管制署發現「志賀氏桿菌」對巨環類口服抗生素「Azithromycin」產生抗藥性，這也是亞洲首次發現志賀氏桿菌有這種抗藥性。

自前年6月起，台灣陸續出現志賀氏桿菌對巨環類口服抗生素產生抗藥性，一年內就出現21例，這些個案分布在北、中部都會區的22歲到44歲男性，患者有腹痛、腹瀉、發燒、噁心、嘔吐、血便或黏液便等症狀。

疾管署副署長羅一鈞說，志賀氏桿菌是世界衛生組織（WHO）建議各國優先列入抗藥性監測的7大致病菌之一，可引起桿菌性痢疾，之前在對抗志賀氏桿菌常用口服抗生素如盤尼西林類，但有出現單一或多重抗藥性。

自2015年起，歐洲、美國、澳洲研究報告都發現志賀氏桿菌出現對巨環類口服抗生素有抗藥性，而我國疾管署在前年6月收集到的案例也發現這狀況，是亞洲首個國家。

這項研究結果已刊登在美國疾病控制預防中心最新一期（2月號）出版的《新興傳染病》期刊。

羅一鈞說，這些案例都沒有國外旅遊史，但基因體定序分析結果與歐美流行菌株型別一致，不排除是經由境外移入個案造成人傳人的散發病例。

疾管署專家擔心，臨床治療志賀氏桿菌的可用藥物越來越少，目前國內這菌株對於「喹諾酮類Ciprofloxacin」、「磺胺類TMP/SMX」、「第三代頭孢子素」還沒有抗藥性，但若抗藥性持續演化或累積，恐將成為無藥可醫的「超級細菌」。

超級細菌是指濫用抗生素使得細菌的抗藥性越來越強，一般抗生素很難殺死它、極難診治，一旦感染這種病菌後，常常會引起敗血症、肺炎等並發症，危及生命，對產婦、老人、兒童來說都相當危險。

根據疾管署網站介紹，台灣全年都有桿菌性痢疾，主要流行季節是每年6月到10月。它的傳染力強，其只要吃入10到100個細菌就可致病。

桿菌性痢疾傳播方式包括接觸帶菌者的糞便後，沒有洗手或沒有清洗指甲間縫隙；帶菌者或病人可藉由直接的接觸如握手、或間接由食、物水或污染物質而傳染，也可能經由受糞便污染的遊憩用水，或男男間性行為傳播。

羅一鈞說，預防方式包括注意個人和環境衛生，也提醒桿菌性痢疾目前尚無有效可施打的疫苗。