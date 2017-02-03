捐發票抽福袋 新竹市稅務局新竹好物等你來抽！

2017-02-03 17:47

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市稅務局9日上午10點到下午2點舉行「捐發票，抽福袋」活動，包括1000元提貨券、「新竹好物」好香米等內容，只要捐未開獎電子發票8張或紙本發票16張就可參加，民眾所捐發票都會捐給竹市社福機構，邀請市民做公益、添好運，抽福袋討吉利。

稅務局表示，今年福袋內容有1000元提貨券5名、500元提貨券10名及「新竹好物」好香米、保鮮盒等各式精美好禮共120份，民眾只要在現場利用載具，包含手機條碼、悠遊卡、icash、會員卡等捐贈未開獎無實體電子發票8張或紙本發票16張（每張發票金額應在10元以上），就可參加「唸租稅標語抽福袋」活動（每人限抽1次）。

稅務局長范春鑾表示，「捐發票、抽福袋」活動去年首次舉辦，引起民眾迴響，今年過年前已有許多民眾來電詢問，除願意捐出發票響應，也期待今年繼續抽福袋，開春「添好運」，歡迎民眾來現場試試手氣，去年來不及參加的，今年可別再錯過。