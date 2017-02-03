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彰化大馬路上驚見「小隻馬」 原來是...

2017-02-03  17:49

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣社頭、永靖等鄉鎮過年期間，路上竟出現一頭「小馬」，民眾將照片po上網路，經確認是一隻走丟的水鹿，失主是84歲家住永靖鄉的褚姓農民，他養了4頭水鹿，過年期間一隻母鹿走丟，老人家十分難過，家人透過各種管道「協尋」，希望儘早讓水鹿回家。

褚姓農民家裡共養了兩公兩母的水鹿，公鹿的會長鹿角，母鹿可擠鹿奶，老人家跟4隻水鹿感情很好，但1月29日其中一隻被發現不見。

褚姓農民的媳婦說，老人家表面上說不要緊，但她們看得出來其實很在意，因為老人家每天都會到鹿寮幹活，如今少了一隻，心裡一定很難過。特別是水鹿在路上胡亂走動，萬一被疾駛的車子撞到，讓人想到就心痛。

為了找回水鹿，家人已向永靖派出所和消防分隊報案，警方表示，會加強巡邏，注意水鹿的蹤影。

褚農的孫女也將「協尋」文po到臉書「我是永靖人」、「社頭人俱樂部」、「田中人」社群網站，網友回應，表示曾在附近的溝圳內發現水鹿的蹤跡，還以為是一匹小馬，但最後一次見到母鹿是在大年初三中午，在社頭鄉張厝社區和高鐵站中間路段，但隨後水鹿又跑走，迄未見蹤影。

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  • 民眾目撃小馬，其實牠是走丟的水鹿。（記者顏宏駿翻攝自臉書「社頭人俱樂部」）

    民眾目撃小馬，其實牠是走丟的水鹿。（記者顏宏駿翻攝自臉書「社頭人俱樂部」）

  • 民眾目撃小馬，其實牠是走丟的水鹿。（記者顏宏駿翻攝自臉書「社頭人俱樂部」）

    民眾目撃小馬，其實牠是走丟的水鹿。（記者顏宏駿翻攝自臉書「社頭人俱樂部」）

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