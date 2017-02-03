新住民二代展優勢 未畢業就被越南台商相中！

新住民二代王芊琪，在越南與台幹及越籍員工相處融洽。（王芊琪提供）

2017-02-03 17:46

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市運用新住民族群的雙語及跨文化優勢，從兩年前起就開辦「昂揚計畫」，選送優秀新住民子女前往東協國家企業參訪與文化體驗，已逐漸開花結果，教育局新住民科長吳宜真說，去年薦送前往越南實習的高中職學生，因擁有母語優勢，加上態度積極，當時即獲得越南實習台商企業青睞，目前高中職還沒畢業，已搶先獲得面試機會。

淡水商工資料處理科三年級學生王芊琪，是越南籍新住民二代，前年參與一週的新北市高中職越南企業見習計畫，首次前往越南參訪當地台商產業現況，去年再次獲選參與進階企業實習，於越南平陽省的「今立塑膠工業股份有限公司」深入實習兩週，王芊琪發好學精神，在不同部門單位實習，並與企業台籍幹部和越籍員工交流互動，獲益匪淺，也讓相關主管留下深刻印象。

王芊琪說，自己從小跟媽媽學習母語，擁有越語基本能力，去年很高興參加新北市昂揚計畫前往越南台商公司實習，她很容易就融入當地的文化和工作環境，因此受到相關上下游產業鏈的廠商看中，她返國後，就有在當地從事為名牌球鞋代工的廠商翔鑫堡鞋業集團向她洽詢，將特別栽培參與該公司的相關培訓，未來前往越南受訓成為正式員工。

乖巧的芊琪從高中起即開始在外打工，對台商面試邀約非常珍惜，會全力爭取外派職缺，並且精進自己越語能力，提升職場競爭力。