今天立春農民節 萬丹高麗菜一顆賣10元

萬丹高麗菜一顆賣10元。（記者葉永騫攝）

2017-02-03 17:39

〔記者葉永騫／萬丹報導〕今天是立春，也是農民節，不過萬丹鄉農民宋定賢種植的高麗菜，開放現採一顆只賣10元，讓他覺得過了一個難忘的春年，希望這2天賣完後趕快種田了。

今天是農曆的立春，代表春耕開始了，不過今年受到大白菜、高麗菜盛產，從農曆年前到過年後，大白菜、高麗菜等菜價低迷，由於菜販不願意收購，送到市場光是運費就不划算，因此許多農民開放自己的菜園讓民眾自行採收，一顆賣10元，消息傳出很快就賣光了，但是農曆春節期間因為家家戶戶都準備了食物，市場也公休，使得萬丹鄉農民宋定賢種植在赤山巖靠近萬新吊橋附近的3分地高麗菜無法銷售出去，於是開放給民眾自行採取，一顆賣10元，希望趕到在這2天賣光光。

宋定賢表示，今年的天氣異常，南部都是艷陽高照的好天氣，使得原本元宵節才成熟的高麗菜提早成熟，所以價格才會那麼差，讓他過了一個難過的春節，現在只想把高麗菜全數賣出，收一些肥料費用作為一期稻作春耕之用。