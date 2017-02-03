台鐵發出370餘張曠職通知單 2/16決定懲處

台鐵產業工會發起春節除夕到初三依法休假，大年初二台北車站內仍有台鐵員工堅守崗位。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-02-03 17:32

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵產業工會春節期間發起依法休假不加班行動，台鐵局運務處長張錦松表示，目前已針對超過370人發出曠職通知單。根據曠職處理程序，最快2月16日各段就會召開考成會，決定懲處情況。

台鐵春節期間370名未依班表出勤人員，張錦松說沒有遞假單的大約有一半，當中又以曠職2天與3天佔多數，連續曠職4天達到免職標準的僅有少數；不過，還會看員工陳述的理由是否恰當，像是請假2天以上要有相關證明等。

曠職處理程序當事人依規定於曠職通知書送達3天內可以書面陳述理由，為陳述理由或申復理由不正當就是曠職確定，就會製發扣薪及懲處依據的曠職核定表；這些流程大約需要14天的時間。最後各段召開考成會，曠職連續4天記2大過，免職；2天以上未滿4天記1大過；1天以上未滿2天記過；半天以上未滿1天記申誡。

台鐵產工只能代表部分聲音，還是有許多資深員工希望輪三班制，張錦松說不希望台鐵人員用連續假期不出勤的手段，把旅客權益當籌碼影響公共利益；台鐵都敞開大門歡迎員工共同談出既合法又符合員工需求且兼顧旅客權益的班表。