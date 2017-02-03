| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
開老爸車連續縱火洩憤 犯嫌被聲押
 首頁 > 生活

台鐵發出370餘張曠職通知單 2/16決定懲處

台鐵產業工會發起春節除夕到初三依法休假，大年初二台北車站內仍有台鐵員工堅守崗位。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-02-03  17:32

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵產業工會春節期間發起依法休假不加班行動，台鐵局運務處長張錦松表示，目前已針對超過370人發出曠職通知單。根據曠職處理程序，最快2月16日各段就會召開考成會，決定懲處情況。

台鐵春節期間370名未依班表出勤人員，張錦松說沒有遞假單的大約有一半，當中又以曠職2天與3天佔多數，連續曠職4天達到免職標準的僅有少數；不過，還會看員工陳述的理由是否恰當，像是請假2天以上要有相關證明等。

曠職處理程序當事人依規定於曠職通知書送達3天內可以書面陳述理由，為陳述理由或申復理由不正當就是曠職確定，就會製發扣薪及懲處依據的曠職核定表；這些流程大約需要14天的時間。最後各段召開考成會，曠職連續4天記2大過，免職；2天以上未滿4天記1大過；1天以上未滿2天記過；半天以上未滿1天記申誡。

台鐵產工只能代表部分聲音，還是有許多資深員工希望輪三班制，張錦松說不希望台鐵人員用連續假期不出勤的手段，把旅客權益當籌碼影響公共利益；台鐵都敞開大門歡迎員工共同談出既合法又符合員工需求且兼顧旅客權益的班表。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 台鐵 台鐵產工 曠職
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
香菇肉羹湯
古早味炸醬
蘋果洋蔥燴雞肉
有機蔬果不用洗？
轉寄

標題：台鐵發出370餘張曠職通知單 2/16決定懲處


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月3日‧星期五‧丁酉年正月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.