台鐵發出370餘張曠職通知單 2/16決定懲處
2017-02-03 17:32
台鐵產業工會發起春節除夕到初三依法休假，大年初二台北車站內仍有台鐵員工堅守崗位。（資料照，記者簡榮豐攝）
〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵產業工會春節期間發起依法休假不加班行動，台鐵局運務處長張錦松表示，目前已針對超過370人發出曠職通知單。根據曠職處理程序，最快2月16日各段就會召開考成會，決定懲處情況。
台鐵春節期間370名未依班表出勤人員，張錦松說沒有遞假單的大約有一半，當中又以曠職2天與3天佔多數，連續曠職4天達到免職標準的僅有少數；不過，還會看員工陳述的理由是否恰當，像是請假2天以上要有相關證明等。
曠職處理程序當事人依規定於曠職通知書送達3天內可以書面陳述理由，為陳述理由或申復理由不正當就是曠職確定，就會製發扣薪及懲處依據的曠職核定表；這些流程大約需要14天的時間。最後各段召開考成會，曠職連續4天記2大過，免職；2天以上未滿4天記1大過；1天以上未滿2天記過；半天以上未滿1天記申誡。
台鐵產工只能代表部分聲音，還是有許多資深員工希望輪三班制，張錦松說不希望台鐵人員用連續假期不出勤的手段，把旅客權益當籌碼影響公共利益；台鐵都敞開大門歡迎員工共同談出既合法又符合員工需求且兼顧旅客權益的班表。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 杜汶澤遊台破病求醫 看診費掀港台醫療悲歌...
- 濁水溪變清「有大事要發生」？ 專家這麼看…
- 接衛福部？陳時中：我是蔡政府醫療政策白皮書撰寫人
- 中市統一挖補制度 今年再納大里、太平
- 會移動的花燈! 新埔5米生肖巨燈搶先曝光
網友回應
熱門新聞
- 慘遭設局淪種豬！離婚男被14名街坊人妻榨乾了
- 「媽，我去車上休息」轉頭...他割頸血噴全車
- 國道霧峰路段驚傳火燒車 駕駛及時逃出
- NBA》老鷹逆轉火箭對戰7連勝 小哈達威搶魔獸風采
- 色老闆覬覦女工好身材 趁她受傷亂摸再性侵
- 新台幣續揚 創逾19個月新高
- 經典賽》林智勝切換比賽模式 期待再戰古巴
- 綠營人士證實林聰賢將接勞動部 幕僚︰沒接到訊息
- 小開慶生租總統套房開毒趴 14人狂High24小時被逮
- 26歲寫真偶像淪男星炮友 不甘接連被甩竟上吊
- NBA》這顆追平三分彈進了？場上球員全傻住（影音）
- 花蝴蝶穿性感馬甲網襪躺床直播 吸百萬人搶看
- 「獎勵生育」失策 科技業大老闆輸了1元官司
- NBA》「哥想休息」柯瑞解釋為何不比三分球大賽
- 經典賽》震撼彈！ 日本隊宣布大谷翔平無法出賽
- 撞死騎士竟誣賴他闖紅燈 監視器曝光引網友怒吼
- 社論》抽籤看國運？
- 李妍憬曝毆人後神隱原因 揭16歲斷開出獄父辛酸史
- 超旺！板橋這家彩券行 開出8注大紅包
- 從0冠到89冠 費爸歸功愛妻
- 不倫女星狠甩「小三」封號 接代言重回演藝圈
- 懸掛失竊車牌8年都沒事 卻因這件事曝光...
- NBA》測試會表現出色 湖人兩冠控衛有望加盟騎士
- 開老爸車連續縱火洩憤 犯嫌被聲押
- 台灣女網賽》台將最後希望 詹家姊妹今拚4強
- 《甄嬛》朧月長成小美女 「曹貴人」竟成蛇精臉
- 「快樂的吃」 邱議瑩分享抗癌心法
- 男子連續犯下縱火案 父說：「兒頭內有鐵片易失控！」
- 南市發表震災專書 賴清德：不再只有恐懼與傷亡
- 自由談》外雙溪婆婆橋的故事
- 發文誤指張忠謀傷勢不輕 王欣儀臉書致歉
- 中職》潘武雄3年合約總值1800萬元 另有2年教練約
- MLB》談查普曼不堪過往 洋基老闆失言遭砲轟
- 川普上任才14天 就收到3州違憲起訴書
- 超級盃6日開打 「愛國者」看俏
- 自由廣場》罷工嚇得了誰？
- MLB》薪資仲裁9連勝 金鶯激省30萬
- 李世光開春提不缺電任務 遭國民黨諷為「水電班長」
- （獨家）直擊！馮德倫舒淇十指緊扣 甜蜜蜜回香港
- 藍正龍摔車 骨裂搏3000萬票房
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：台鐵發出370餘張曠職通知單 2/16決定懲處
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分