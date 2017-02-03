財神爺罩得住 投注行連開百萬獎金

北港一家投注站開出大樂透百萬獎金，老闆貼紅榜慶賀。（記者陳燦坤攝）

2017-02-03 17:22

〔記者陳燦坤／雲林報導〕北港武德宮財神廟附近運勢旺，一家投注行在過年期間大樂透及刮刮樂開出3百萬元彩金，老闆鄭阿在今天下午貼出紅榜與彩迷分享喜氣，還是頭一遭連續開出這麼高額的彩金。

鄭阿在今天貼出紅榜，寫著投注站大樂透開出一百萬元的大獎，鄭阿在記得是上個月28日一名到武德宮進香的民眾購買一張大樂透，竟然幸運中了百萬元獎金，且好事不只這一樁，隔日4名到武德宮進香的民眾各出5百元，合買一張2千元的刮刮樂也刮中一百萬元，本月一日同樣一名到武德宮進香民眾，隨後到他的投注行買張刮刮樂，同樣中了百萬元彩獎金。

彩迷們接二連三在自家投注站中大獎，鄭阿在有些喜出望外，經營3年多來，民眾獲得最高彩金是去年刮刮樂獲得百萬元，今年連續傳出彩迷3度獲百萬元獎金還是頭一遭，鄭阿在認為是投注站緊鄰武德宮，獲主神財神爺庇佑，好事才能接二連三出現。