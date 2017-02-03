嚇人！南投老農腹痛竟是罹癌

2017-02-03 17:20

〔記者謝介裕／南投報導〕腹痛不是病，病起來要人命﹗

南投縣8旬黃姓老農夫，原以為肚子疼係因春節期間吃太多造成的，直至痛到受不了，前往衛福部南投醫院就醫，始知並非自己想像般單純，而是罹患肝癌，經手術切除位於肝臟約5公分的腫瘤後，目前術後狀況良好，病情也暫獲控制。

據家屬透露，黃姓老農雖然年事已高，但身體仍十分硬朗，並將到田園工作視為休閒與養生之道，過年期間，肚子經常出現陣陣的悶痛，原以為與餐餐大魚大肉有關，怎料，調整飲食，並多吃蔬果後，狀況仍未改善，直到肚子痛到整個人幾乎昏厥，才在家人陪同下到醫院急診。

醫院透過超音波檢查，發現老農肝臟長了1顆約5公分的惡性腫瘤，當下老農一家人又驚訝、又疑惑表示，肚子痛怎會是肝出問題？

南投醫院院長洪弘昌（本身係肝膽腸胃專科醫師），以及外科主任李博彰指出，肝臟是人體最大的沈默的器官，加上肝癌一般也都沒有特別明顯的症狀，往往是擴散後才被發現，惟老農的腫瘤因長在肝臟表層的包膜，加上腫瘤增大時剛好頂到胃部，才產生腹痛症狀，也算是極少數在癌細胞未擴散前就被診斷罹患肝癌的幸運兒。

洪弘昌說，目前肝癌治療方法，包括部分肝切除或肝移植手術、放射治療、標靶治療等，可視病情需要選擇單一或多項治療，而長期酗酒、罹患B型、C型肝炎、肝硬化、血色素沉著症、潰瘍性結腸炎、膽管反覆發炎等等，則是罹癌高危險族群，更應養成定期健康檢查及癌症篩檢的好習慣。

除此，醫院提醒民眾勿輕忽身體所帶來的警訊，包括體重突然下降、腹脹、噁心、發燒、嘔吐等異常情形，便應儘速就醫，以便早發現、早治療。